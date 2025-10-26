В Башкирии планируют платить по 100 тысяч рублей семьям студентов с детьми

Депутаты Курултая Башкирии 30 октября рассмотрят законопроект о региональном студенческом материнском капитале. Меру поддержку студенческих семей в виде 100 тыс. руб. за рождение первого ребенка предложили представители фракции ЛДПР Александр Марков, Юрий Рудаков, Эдуард Сардаров и Рамиль Шарипов.

Маткапитал будет назначаться матерям-студенткам очной формы обучения в возрасте до 24 лет в том случае, если высшее или среднее профессиональное образование они получают впервые. Парламентарии полагают, что средства можно будет использовать для улучшения жилищных условий, получения образования ребенком, а также для получения ежемесячной выплаты до достижения младенцем трехлетнего возраста.

По данным «РБК Уфа», ранее инициатива получила отрицательный отзыв правительства Башкирии из-за дефицита бюджета.

Тему студенческих семей с детьми депутаты Курултая обсуждали в апреле этого года на круглом столе на круглом столе, посвященной поддержке рождаемости. Член фракции «Единая Россия» Тамара Тансыккужина, в частности, заявила, что рано или поздно республике придется вводить выплаты для матерей-студенток по аналогии с другими регионами.

В мае меру поддержки предложили депутаты в Томской области, в их законопроекте речь шла о 600 тыс. руб.

Идэль Гумеров