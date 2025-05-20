Студенческие семьи скрепляют финансово

Томская область пополнила число регионов, где в последнее время появляются новые финансовые инициативы стимулирования рождаемости. Ссылаясь на то, что более пяти процентов взрослых жителей региона являются учащимися и студентами, фракция ЛДПР в законодательной думе подготовила законопроект о выплате студенческим семьям более 600 тыс. руб. за рождение первого ребенка. Впрочем, шанс реализовать эту инициативу невелик — отрицательный отзыв на законопроект уже дал губернатор-единоросс Владимир Мазур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Появление первенца в томской студенческой семье фракция ЛДПР посчитала фактом, достойным выплаты в 606 тыс. рублей

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Появление первенца в томской студенческой семье фракция ЛДПР посчитала фактом, достойным выплаты в 606 тыс. рублей

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Комитет по труду и социальной политике регионального парламента рассмотрит законопроект «О региональном студенческом (материнском) капитале в Томской области». Он разработан фракцией ЛДПР из трех депутатов в качестве «дополнительной меры государственной поддержки студенческих семей при рождении первого ребенка, обеспечивающей возможность улучшения жилищных условий».

Согласно законопроекту, студентка получит право на областную выплату в размере 606,85 тыс. руб. (в дальнейшем сумму предполагается индексировать) за рождение первого ребенка. Для этого необходимо соблюсти несколько условий. Мама должна быть моложе 24 лет, оба родителя — студенты очной формы обучения в вузе или учреждении среднего профобразования, а Томская область — место жительства хотя бы одного из них. Средства студенческого (материнского) капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или получать ежемесячную выплату до достижения ребенком трех лет.

«Законопроект направлен, в первую очередь, на улучшение жилищных условий. Это важнее, чем денежные выплаты (для стимулирования рождаемости.— «Ъ»),— отметил в беседе с «Ъ-Сибирь» руководитель фракции ЛДПР Леонид Терехов.

Сумма 606,85 тыс. руб. рассчитана, исходя из размера прожиточного минимума ребенка за три года. По мнению господина Терехова, Томская область должна показать пример введения студенческого (материнского) капитала, так как в регионе один из самых высоких в стране удельный вес студенчества — 5,5%.

Но шанс на то, что законопроект будет принят законодательной думой, невелик. Отзыв на него губернатора Владимира Мазура оказался отрицательным. «Законопроект не учитывает получение данной категорией уже установленных законодательством Российской Федерации и Томской области мер социальной поддержки семей с детьми»,— говорится в нем. Кроме того, глава региона указал, что авторы документа не представили порядок исполнения новых расходов.

Господин Мазур является также секретарем регионального отделения «Единой России». В состав партийной фракции входят 27 депутатов из 42.

Управление Министерства юстиции РФ по Томской области в своем отзыве на законопроект пришло к выводу, что он требует доработки. Например, в нем «отсутствуют статьи, регламентирующие порядок направления средств регионального студенческого (материнского) капитала». На необходимость доработки указано и в заключении, которое направил в областной парламент заместитель прокурора региона Василий Воробьев.

Заседание комитета по труду и социальной политике назначено на 21 мая.

Население Томской области сокращается последние несколько лет. Например, в 2023 году число ее жителей уменьшилось на 8,7 тыс. человек, в 2024-м — еще на 3,7 тыс.

Аналогичная демографическая ситуация и в большинстве других российских регионов. В последние месяцы власти многих из них принимают финансовые меры для стимулирования рождаемости, в частности, выплаты для учащейся молодежи. Но объем в подобных случаях, как правило, заметно меньше, чем предполагается в томском законопроекте. Как писал «Ъ-Сибирь», в Кемеровской области беременные студентки и школьницы смогут получить единовременную выплату в 100 тыс. руб. В Вологодской области в студенческих семьях при рождении ребенка для одного из родителей предусмотрена компенсация стоимости обучения до 91 тыс. руб. в год.

Валерий Лавский