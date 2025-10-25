В Башкирии создадут группу по защите объектов топливно-энергетического комплекса

Указом главы Башкирии в регионе создадут рабочую группу для обеспечения защиты объектов топливно-энергетического комплекса. Документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

Рабочая группа будет готовить для главы и оперативного штаба региона предложения по защите объектов ТЭК. Ее решения могут оформляться в виде правовых актов от имени главы Башкирии.

Руководство рабочей группой поручено вице-премьеру — министру промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александру Шельдяеву. Также в ее состав могут войти представители региональных управлений силовых ведомств (ФСБ, Росгвардии, МЧС, МВД), республиканского военкомата, 76 дивизии ПВО. Кроме того, в рабочей группе будут состоять, возможно, представители промышленных предприятий — «Башнефти», «Газпром нефтехим Салавата», «Полиэфа», Башкирской генерирующей компании.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре промышленные предприятия Башкирии трижды становилась объектами атак беспилотников ВСУ, ударам дронов подвергались объекты «Башнефти» и «Газпром нефтехим Салавата».

Майя Иванова