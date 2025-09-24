Завод «Газпрома» в Башкирии снова попал под удары БПЛА

Завод «Газпром нефтехим Салават» сегодня снова подвергся атаке ВСУ, сообщил в Telegram глава Башкирии Радий Хабиров. Он уточнил, что степень повреждений при ударах дронов выясняется. На месте произошел пожар, информации о пострадавших нет.

В предыдущий раз завод «Газпрома» в башкирском Салавате подвергся атаке 18 сентября. На территории предприятия также произошел пожар, его потушили в тот же день. По данным регионального министерства природопользования и экологии, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявили.