Вазоны для кустарников начали устанавливать на улице Ленина в Ижевске

Вазоны-контейнеры для кустарников начали устанавливать вдоль дома №17 на ул. Ленина в Ижевске, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. Их размеры — 1,5 на 1,5 м. «Рабочие сейчас утепляют емкости, затем их заполнят керамзитом и слоем плодородного грунта. В начале следующей недели шесть таких контейнеров украсит спирея серая»,— написал мэр.

До конца октября ожидается установка еще 18 контейнеров чуть больших размеров. В них будут высаживаться шаровидные и кустовые ивы. Весь посадочный материал приобретен. «Растения, которые сейчас находятся в состоянии биологического покоя, должны укорениться до начала зимы»,— добавил господин Чистяков.

Напомним, в середине октября 2025 года на участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до ул. Красноармейской высадили 16 ясеней-крупномеров. Годом ранее, в августе 2024 года, во время реконструкции территории вырубили 68 тополей, которые, по заявлениям местных властей, уже не выполняли своей защитной функции и были поражены тлей. Взамен обещалось высадить 60 крупномерных ясеней. 33 из них высадили осенью 2024 года, однако, как стало известно весной 2025 года, 11 ясеней не прижилось.

В апреле горадминистрация сообщила, что тополя, которые вырубили во время реконструкции, заменят шаровидные ивы, спиреи и цветники. Речь идет о 18 деревьях, 60 кустарниках и 500 многолетних растениях. Их высадят в специальные вазоны-контейнеры. Сверх этого, запланировано размещение 200 кустов рядовой посадки.