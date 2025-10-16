Новые деревья высадили на улице Ленина в Ижевске

16 ясеней-крупномеров высадили на ул. Ленина в Ижевске 15 октября. Как сообщает пресс-служба администрации города, на пересечении ул. К. Маркса и Ленина также обустроили озелененную площадку с кустарниками и цветниками из многолетних растений.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Для озеленения в городской среде используем насаждения, способные выживать при стрессовых условиях: устойчивых к засолению почвы, загазованности, быстро растущие и активно набирающие зеленую массу, имеющие возможность подрезки и стрижки»,— рассказывает ландшафтный архитектор — дендролог Центра территориального развития Удмуртии Елена Бякова.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству на ул. Советской, где запланирована посадка 53 лип и около 4 тыс. кустарников. Подготовленные газоны украсят мелколистные липы, дерен белый и кизильник блестящий.

Напомним, в августе 2024 года на ул. Ленина вырубили 68 тополей, которые «уже не выполняли свою защитную функцию»: указывалось, что деревья были поражены тлей, насчитывалось множество больных насаждений, способных «рухнуть в любой момент». По словам главы города Дмитрия Чистякова, всего на участке ул. Ленина между ул. Карла Маркса и ул. Удмуртской будет высажено 60 крупномерных ясеней. 33 из них высадили осенью 2024 года. 11 ясеней не прижились — деревья убрали, чтобы сохранить «эстетический вид улицы».

Анастасия Лопатина