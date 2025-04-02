«Аварийные тополя» на улице Ленина в Ижевске сменят ивы, спиреи и цветники

«Аварийные тополя», вырубленные в рамках прошлогодней реконструкции ул. Ленина в Ижевске, заменят шаровидными ивами, спиреями и цветниками в рамках озеленения территории, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«18 деревьев, 60 кустарников, 500 многолетних растений будут высажены в специальные вазоны-контейнеры, дополнительно запланировано размещение 200 кустов рядовой посадки»,— говорится в сообщении горадминистрации в контексте озеленения улиц Ленина и Советской.

Напомним, в рамках реконструкции ул. Ленина на участке Карла Маркса—Удмуртская было вырублено 68 тополей, которые уже «не выполняли свою защитную функцию». В октябре 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, что вдоль дороги высадили 33 крупномерных ясеня из 60 планируемых. Остальные насаждения должны разместить весной 2025-го.