В Анапе восстановили 20 км защитного вала, который власти снесли меньше месяца назад

На побережье в Анапе обустроили 20 км защитного вала, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Сооружение должно защитить территории пляжей, если разыграется шторм и море выбросит на берег мазут. Вал накрывают специальными сетями, которые должны не пропустить на побережье нефтепродукты, плавающие в Черном море.

В оперштабе добавили, что такая технология доказала свою эффективность в защите от выбросов мазута зимой-весной 2025 года. Восстановлением сооружения круглосуточно занимаются специалисты из МЧС и «Кубань-СПАСа», задействовано 35 единиц техники.

В начале октября в оперштабе отчитывались, что завершили основной этап демонтажа вала. Его снесли, поскольку власти рассчитывали, что новых выбросов мазута больше не произойдет. Через несколько недель местная администрация решила восстановить защитное сооружение: «Превентивные меры приняли в том числе после изучения снимков со спутника, которые зафиксировали в море пятно. Предположительно, оно может быть скоплением нефтепродуктов»,— сообщали в оперштабе.

Два дня назад губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что пятно из 900 тонн мазута вновь приближается к берегам Анапы и Темрюкского района. Он назвал это «второй серией эпопеи с танкерами», имея в виду прошлогоднюю экологическую катастрофу в Керченском проливе.

