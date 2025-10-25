В Дагестане 95% школ оснастят Wi-Fi

До конца 2025 года более 1,8 тыс. школ Дагестана оснастят Wi-Fi. Об этом сообщает «ТАСС Кавказ» со ссылкой на министра цифрового развития республики Юрия Гамзатова.

В более чем 1,4 тыс. школ уже проведены пусконаладочные мероприятия, у еще 700 школ сдана исполнительная документация. «Программа рассчитана до 2027 года, и для новых школ, которые будут появляться, также заложен бюджет»,— рассказал господин Гамзатов, его слова приводятся в сообщении.

Также в 2026 году в республике закупят 10,5 тыс. планшетов для учителей для проведения уроков и ведения журнала. Эта программа будет продолжена до 2028 года.

Мария Иванова