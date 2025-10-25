Полиция задержала 40 человек после массовой драки в ЖК «Прокшино»

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в ЖК «Прокшино» в Новой Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в отдел МВД доставили около 40 человек, их проверяют на причастность к потасовке.

По ч. 2 ст. 213 УК РФ нарушителям грозит до семи лет лишения свободы. «Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины противоправного деяния»,— написала госпожа Волк в своем Telegram-канале.

Потасовка произошла сегодня. Очевидцы сообщали, что толпа мигрантов устроила драку лопатами, палками и дорожными знаками. Есть ли пострадавшие, не уточнялось. Как сообщает ТАСС, были разбиты несколько припаркованных автомобилей. Что стало причиной конфликта, неизвестно.