В Обнинске рядом с жилым домом нашли беспилотник

В Обнинске около дома на улице Курчатова обнаружили беспилотник. Об этом сообщил врио главы Обнинска Стефан Перевалов в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Все службы работают на месте»,— написал Стефан Перевалов. Он также попросил сохранять спокойствие и не выкладывать в интернет фото и видео оперативных мероприятий.

Сегодня в Минобороны сообщили, что за сутки средства ПВО отразили удары 281 беспилотника и двух управляемых авиационных бомб. Утром из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области загорелась электроподстанция, сообщал губернатор региона Андрей Бочаров.