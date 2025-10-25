Минобороны рассказало о ночном групповом ударе по Украине

Вооруженные силы (ВС) РФ прошлой ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетической инфраструктуры, которая обеспечивала их работу. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Удар нанесли с помощью наземного высокоточного оружия большой дальности и ударных БПЛА, сказали в ведомстве. Там добавили, что все назначенные объекты были поражены.

За сутки средства ПВО сбили 281 беспилотник самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы, следует из пресс-релиза.

Сегодня в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 121 беспилотник над регионами России. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что из-за падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе загорелась электроподстанция, пострадавших нет.