Жильцы дома на Вишерской пожаловались на «тропический душ» после прорыва трубы

Прорыв трубы с кипятком застал врасплох жильцов дома 2 по Вишерской улице в Шушарах, сообщает 78.ru. Из-за коммунальной аварии бассейны с горячей водой образовались не только на этажах, но и в квартирах. Штукатурка, естественно, начала отваливаться и сильно пахнуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом 2 по Вишерской улице в Шушарах, где прорвало трубу с горячей водой

Фото: Яндекс.Карты Дом 2 по Вишерской улице в Шушарах, где прорвало трубу с горячей водой

Фото: Яндекс.Карты

Что касается лифтов, то там, по словам владельцев недвижимости, будто включили «тропический» душ. Подняться на свой этаж жильцы не могут до сих пор, так как оборудование вышло из строя. Теперь им предстоит ждать, когда шахты просохнут.

Коммунальные службы справились с проблемой достаточно быстро, однако подобные инциденты случаются в доме не первый раз. В декабре 2024 года прорыв трубы случился сразу в трех местах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за провала грунта на пересечении улицы Харченко и 1-го Муринского проспекта жильцов близлежащих домов экстренно переселили в гостиницы и апартаменты.

