Паслер увеличил траты на оклады работников облизбиркома до 2,8 млн руб. в месяц

Общий размер фондов по должностным окладам работников избирательной комиссии Свердловской области увеличили с 2 742 351 руб. до 2 865 820 руб. в месяц, следует из указа губернатора Дениса Паслера. Согласно документу, траты на оплату труда трех членов регионального избиркома возрастут с 222,3 тыс. руб. до 232,3 тыс. руб. в месяц, на выплаты 107 государственным гражданским служащим — с 2 до 2,1 млн руб. в месяц, на оклады 17 дополнительных сотрудников — с 506,8 до 529,7 тыс. руб. в месяц.

Денис Паслер увеличил расходы на обеспечение деятельности облизбиркома спустя месяц после победы на досрочных выборах губернатора, на которых он получил поддержку 805 868 свердловчан (61,3% от общего числа проголосовавших) при явке 39,9% избирателей. Впрочем, 15 октября члены участковых избирательных комиссий (УИК) Красноуфимска обратились к прокурору Свердловской области Борису Крылову, чтобы добиться вознаграждения за «эффективную работу» на выборах. Избиркомовцы считают, что региональная комиссия лишила их премий из-за самого низкого результата господина Паслера (был выдвинут от «Единой России») среди всех муниципалитетов. В облизбиркоме заверили, что распределяли выплаты «строго по критериям».

Подробнее о претензии членов УИК — в материале «Ъ» «Избиркомы почувствовали недооцененность».

Василий Алексеев