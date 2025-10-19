Избиркомы почувствовали недооцененность

Члены участковых избирательных комиссий (УИК) Красноуфимска (Свердловская область) обратились в прокуратуру, чтобы добиться вознаграждения за «эффективную работу» на недавних выборах главы региона. Избиркомовцы считают, что областная комиссия лишила их премий из-за самого низкого результата врио губернатора Дениса Паслера («Единая Россия»; ЕР) среди всех муниципалитетов. В облизбиркоме заверили, что распределяли выплаты «строго по критериям».

На сентябрьских выборах главы Свердловской области Денис Паслер получил 61,3% голосов при явке 39,9%. Председатель облизбиркома Елена Клименко отметила, что регион подошел к «историческому максимуму» явки в первом туре выборов-1999 (40,92%), и подписала постановление о вознаграждении членов 79 из 81 территориального избиркома (ТИК) за «эффективность работы».

Без премий остались комиссии двух городов — Красноуфимска и Полевского,— где Денис Паслер получил наименьшую поддержку среди всех муниципалитетов (49% и 49,8% голосов соответственно).

Это возмутило члена красноуфимского УИК №2065 Татьяну Пономареву (КПРФ), которая 15 октября пожаловалась прокурору области Борису Крылову на «неправомерное распределение денежного вознаграждения». «Действия являются методом психологического воздействия на председателей и членов УИК по всей Свердловской области с целью получения необходимого "качественного" результата на последующих выборах при игнорировании действительного волеизъявления граждан»,— говорится в обращении за подписью пяти членов УИК (есть у “Ъ”).

Избиркомовцы также заявили, что претензий к их работе на выборах не было. «Была выявлена прямая зависимость между размером денежного вознаграждения членам УИК различных муниципальных образований и результатами голосования за кандидата от ЕР»,— указали они в обращении, призвав выплатить им премии «в полном объеме». Жалобу красноуфимцев поддержал свердловский обком КПРФ. «Прослеживается корреляция, что муниципалитеты, где Денис Паслер набрал от 70%, получили повышенные премии, а территории с наименьшими показателями — ничего»,— пояснили “Ъ” в Компартии.

В облизбиркоме заверили “Ъ”, что распределили выплаты «строго по критериям», которые учитывают «все аспекты работы комиссий».

В число 25 показателей входят, например, праздничное оформление участков, единый стиль одежды членов УИК, приглашение избирателей на выборы, оперативная сдача документов в ТИК, отсутствие обоснованных жалоб и повторных подсчетов голосов. «Рабочая группа оценивает выполнение УИК каждого критерия по шкале от 0 до 10 баллов. Вознаграждение выплачивается, в случае если суммарное количество баллов составило не менее 200»,— пояснили в избиркоме, назвав недовольство не получивших премию «частой историей».

Как выяснил “Ъ”, сравнив утвержденные облизбиркомом оценки эффективности работы ТИК с результатами выборов, в десяти муниципалитетах с самой низкой поддержкой кандидата Паслера (49–55,3%) ТИК получили от 197 до 219 баллов , а на территориях с наибольшим результатом (70–92,5%) — от 223 до 246 баллов .

, а на территориях с наибольшим результатом (70–92,5%) — . Схожая картина наблюдается в разрезе явки: десять комиссий с наименьшей явкой (34,9–39,5%) набрали 199–223 балла, а с наибольшей (57–74,9%) — от 223 до 246 баллов.

По мнению руководителя экспертного клуба Свердловской области Анатолия Гагарина, обращение представителей УИК в прокуратуру связано с желанием депутатов от КПРФ в думе Красноуфимска привлечь внимание избирателей и сохранить там свое представительство (6 из 20 мест) по итогам выборов нового состава в 2026 году. На «большую работу» местной оппозиции против губернатора указывал в сентябре и тогдашний вице-губернатор Олег Чемезов, напоминает господин Гагарин. «Мы договаривались с партиями: давайте мы не будем друг другу гадить. А там (в Красноуфимске.— “Ъ”) люди старались прямо "набрасывать на вентилятор", именно против Паслера. Будем разбираться»,— подчеркнул чиновник на пресс-конференции по итогам выборов.

Василий Алексеев, Екатеринбург