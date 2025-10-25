Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье выдача автокредитов выросла на 5,8%

В сентябре в Ставропольском крае было выдано 2,55 тыс. автокредитов, что на 5,8% больше, чем в августе (2,41 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом в России в сентябре было выдано 114,1 тыс. кредитов. Это на 5,2% больше, чем в августе, но в 1,5 раза меньше, чем в сентябре прошлого года (170,2 тыс.).

Наибольшее число кредитов выдано в Москве (8,05 тыс.), Московской области (7,67 тыс.), Татарстане (6,24 тыс.), Санкт-Петербурге (5,71 тыс.) и Краснодарском крае (5,21 тыс.).

Мария Иванова

Новости компаний Все