Беглову представили концепцию обновления Парка 300-летия Петербурга

Губернатору Петербурга Александр Беглову представили концепцию комплексного развития Парка 300-летия Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного 25 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Речь идет о создании кольцевого спортивного маршрута с зонами для групповых занятий и тренировок. Проводить мастер-классы и мероприятия помогут несколько универсальных павильонов-трансформеров.

На холме в западной части парка планируется амфитеатр для фестивалей с акустической защитой близлежащих жилых домов. Вся инфраструктура будет доступна для маломобильных граждан.

Для детей создадут тематические игровые зоны, где можно будет познакомиться с природой дельты Невы. Территории парка оснастят подсветкой и новой системой навигации. Дополнительно высадят несколько тысяч деревьев и кустарников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что зеленая территория на улице Верности в Петербурге станет «Парком Героев СВО».

Андрей Маркелов