В Белгороде и области установят дополнительные укрытия

В скором времени в Белгороде и Белгородском районе установят дополнительные модульные укрытия. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сегодня Валентин Валентинович Демидов (мэр Белгорода.— “Ъ”) начинает установку восьми укрытий, до конца выходных это сделает. Начали изготовление еще пятнадцати, на следующей неделе будем устанавливать их в самых опасных местах Белгорода и Белгородского района»,— сказал господин Гладков.

Валентин Демидов написал в Telegram-канале, что новые укрытия появятся вблизи остановок общественного транспорта и мест с высоким пешеходным трафиком. Он добавил, что в городе проходит ревизия всех 770 модульных укрытий и защитных сооружений.

По словам Вячеслава Гладкова, в регионе также идет работа по формированию резервной генерации. Он отметил, что власти региона совместно с «Россетями» решили обучить дополнительные бригады из каждого муниципалитета, которые будут заниматься подключением резервной генерации. По запросу, который можно будет оставить через глав муниципальных образований, эти бригады будут обучать обращению с резервной генерацией граждан.