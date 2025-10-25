Депутат Говырин рассказал, как увеличить размер пенсии за стаж до 1997 года

Получить дополнительную прибавку и перерасчет пенсии можно, если у пенсионера есть трудовой стаж до 1997 года, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он уточнил, что гражданину следует собрать необходимые документы.

По словам господина Говырина, потребуется подтвердить трудовой стаж, который не отразился в системе индивидуального учета. Надо надо обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства и подать заявление на учет дополнительных периодов стажа. Перерасчет производится с даты подачи заявления.

«К заявлению прилагаются трудовая книжка и архивные справки. После проверки сведений фонд выносит решение о перерасчете. Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсии»,— рассказал ТАСС депутат.

В ноябре Социальный фонд проведет перерасчет пенсий. Повышение затронет граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Минтруд говорил, что в 2026 году на меры соцподдержки направят 18,7 трлн руб.