Путин: подписание конвенции ООН против киберпреступности — историческое событие

Подписание конвенции ООН против киберпреступности стало возможным благодаря поддержке инициативы, выдвинутой Россией, заявил президент Владимир Путин. Это приветствие участникам церемонии подписания зачитал генпрокурор Александр Гуцан, присутствовавший на мероприятии в Ханое.

Как отметил господин Путин, несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов стран ООН сумели объединить усилия, чтобы согласовать конвенцию. Владимир Путин назвал подписание документа «без преувеличения историческим событием», передает его слова ТАСС.

Генпрокурор Александр Гуцан говорил, что конвенция ООН позволит создать сеть национальных центров для обмена информацией в круглосуточном режиме. Россия выступила с инициативой выработки конвенции против IT-преступности, потому что ее не устроил единственный имеющийся у части международного сообщества инструмент борьбы с преступлениями в киберпространстве — Будапештская конвенция Совета Европы.

