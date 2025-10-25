Генпрокурор Гуцан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности

Генпрокурор РФ Александр Гуцан от имени России подписал в Ханое Конвенцию ООН против киберпреступности. Перед подписанием документа глав делегаций приветствовал президент Вьетнама Лыонг Кыонг, с ним господин Гуцан провел двустороннюю встречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российский генпрокурор заявил, что конвенция ООН позволит создать сеть национальных центров для обмена информацией в круглосуточном режиме. Он отметил, что документ построен на принципах равенства стран, а также на принципах невмешательства в их внутренние дела.

«Это первый в мире глобальный договор, непосредственно направленный на повышение результативности предупреждения и пресечения таких преступлений»,— подчеркнул Александр Гуцан (цитата по «РИА Новости»).

С инициативой выработки конвенции против IT-преступности выступила Россия, которую не устраивает единственный имеющийся у части международного сообщества инструмент борьбы с преступлениями в киберпространстве — Будапештская конвенция Совета Европы. В ООН документ называют «историческим».

Подробности — в материале «Ъ» «Атака по хакерам».