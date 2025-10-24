Атака по хакерам

25 октября в Ханое состоится церемония открытия к подписанию Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью. Изначально с инициативой выработки такого соглашения выступила Россия, которую не устраивает единственный имеющийся у части международного сообщества инструмент борьбы с преступлениями в киберпространстве — Будапештская конвенция Совета Европы. У нового документа также хватает критиков — прежде всего в западных странах. Однако в ООН его называют «историческим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

25 октября — важный день для российской дипломатии. Конвенция, которую откроют к подписанию в столице Вьетнама, хоть и будет называться «Ханойской», но все вовлеченные в процесс ее выработки участники знают, что она вполне могла стать «Московской». Именно Россия весной 2017 года предложила принять такой документ: российский проект Конвенции ООН «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности» был представлен иностранным партнерам РФ на созванном тогдашним секретарем Совбеза Николаем Патрушевым совещании руководителей силовых ведомств в Санкт-Петербурге. В нынешних геополитических реалиях в нейтральном Ханое, однако, проще собрать представителей разных конфликтующих лагерей, поэтому конвенцию откроют к подписанию там.

Для участия в этом мероприятии во вьетнамскую столицу направилась межведомственная российская делегация высокого уровня.

«На полях» церемонии состоится ряд и мероприятий, спонсируемых Россией, среди которых круглый стол по вопросам наращивания потенциалов и технического содействия в борьбе с информационной преступностью.

Документ, который будет открыт к подписанию в Ханое, носит длинное название: «Конвенция ООН против киберпреступности. Укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям».

В МИД РФ ранее высказывали надежду, что новый договор заложит правовую основу для налаживания и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников в области борьбы с информационной преступностью и создаст сеть национальных контактных центров в режиме 24/7 для оказания помощи по предупреждению, пресечению и расследованию противоправных деяний, включая обмен электронными доказательствами.

Изначально Россия предложила разработать это соглашение в качестве альтернативы Будапештской конвенции Совета Европы по борьбе с киберпреступностью (принята в 2001 году, подписана 76 странами). Власти РФ сочли недопустимым положение этого документа, допускающее трансграничные операции, осуществляемые в компьютерных сетях других государств без согласования с их правоохранительными органами.

В Москве опасались, что предоставление иностранцам возможностей проведения неавторизованных трансграничных киберопераций будет угрожать безопасности и суверенитету страны. И хоть впоследствии Совет Европы выпустил дополнение, призванное снять озабоченности России, Москва свою позицию не изменила. И предложила миру альтернативу Будапештской конвенции, призванную стать универсальной и не содержащую положений, которые могут трактоваться как нарушающие суверенитет и безопасность ее стран-участниц.

Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью состоит из девяти глав и 68 статей. Она распространяется на десять категорий преступлений: незаконный доступ к информационно-коммуникационным системам; незаконный перехват данных; воздействие на электронные данные (повреждение, удаление, блокировка и так далее); воспрепятствование работе систем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); неправомерное использование устройств и программ, паролей, электронных подписей и учетных данных; подделка документов, связанных с информационно-коммуникационными системами; хищение или мошенничество с использованием информационно-коммуникационных систем; любые действия, связанные с детской порнографией (владение, производство, распространение и так далее); распространение интимных изображений без согласия; отмывание доходов, полученных преступным путем.

Изначально Россия предлагала внести в конвенцию 23 вида противоправных действий, включая использование ИКТ для подстрекательства к подрывной деятельности, экстремизму и терроризму. Однако западные страны выступили против этого, делая, в свою очередь, упор на соответствии нового международного договора принципам защиты прав и свобод человека. Согласованный в 2024 году в результате нескольких раундов сложнейших переговоров документ можно считать компромиссным. При этом уже сейчас при участии Москвы идет работа над дополнительными протоколами к конвенции, направленными на расширение ее охвата и дальнейшее развитие.

Для того чтобы новая конвенция вступила в силу, подписать и ратифицировать ее должны 40 государств. В ООН надеются, что это произойдет в 2026 году.

У нового документа, впрочем, есть и противники, прежде всего в бизнес-среде и некоммерческом секторе западных стран. Отраслевое объединение Cybersecurity Tech Accord (в которое входят такие гиганты, как Dell, HP Inc., Lenovo, Microsoft и другие) в комментарии изданию Politics Today назвало конвенцию «договором о слежке», утверждая, что она станет инструментом для межправительственного преследования инакомыслящих.

Международная НКО, занимающаяся защитой цифровых прав человека, Access Now заявила, что вместо того, чтобы «ограничивать злоупотребления полномочиями в интернете со стороны государств, новая конвенция легитимизирует их».

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), которое координировало переговоры по новой конвенции, однако, настаивает, что документ обеспечивает гарантии прав человека и содержит оговорки, позволяющие государствам не удовлетворять запросы других стран, если они противоречат международному праву.

В ООН принятие этого документа называют «историческим шагом». «Эта конвенция — первый глобальный правовой инструмент по борьбе с киберпреступностью, важное достижение многосторонней дипломатии в непростое время. Ее выработка обусловлена острой необходимостью противодействовать взрывному росту киберпреступности — преступлений, которые выходят за рамки государственных границ, опережают законодательство и угрожают самой основе наших цифровых обществ»,— настаивают в Секретариате ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш, как ожидается, примет участие в церемонии открытия конвенции к подписанию в Ханое.

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая