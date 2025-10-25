Экс-замглавы ФГАУ «Оборонлес» Минобороны просят приговорить к 17 годам

Прокурор просит суд приговорить бывшего замгендиректора ФГАУ «Оборонлес» при Минобороны РФ Алексея Куприянова к 17 годам колонии строгого режима. Он обвиняется в получении особо крупной взятки и злоупотреблении полномочиями.

Также прокурор ходатайствовала о назначении фигуранту штрафа в 369,8 млн руб. и запрете на восемь лет занимать должности, связанные с функциями представителя власти, сообщает ТАСС. Сторона обвинения считает, что «совершенное деяние подрывает авторитет государства, деформирует сознание граждан, создает иллюзию удовлетворения личных потребностей граждан путем подкупа должностных лиц», следует из материалов Никулинского суда Москвы.

Алексей Куприянов также является бывшим замначальника «Центра логистики и управления недвижимостью» и экс-замначальника ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства». Он скрывается за границей. Согласно материалам дела, господин Куприянов входил в организованную группу вместе с экс-главой департамента Минобороны Даниилом Сухановым. По версии следствия, благодаря его действиям стали возможны незаконные вырубки леса.

