Путин: украинские военные отступают по всей линии боевого соприкосновения

Президент России Владимир Путин заявил о продолжающемся отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии боевого соприкосновения. Об этом глава государства сообщил на совещании с руководством Министерства обороны и Генштаба, а также во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения»,— подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) полностью остается за российскими войсками. По словам президента, ситуация на фронтах развивается в пользу России, несмотря на попытки украинских военных наносить удары по мирным объектам вглубь страны.

С докладом о текущей оперативной обстановке выступили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командование группировок войск. Герасимов сообщил, что российские войска продолжают наступление практически по всей линии фронта. Группировка «Днепр» продвигается в направлении Запорожья, «Восток» углубляется в оборону противника, а «Юг» и «Центр» развивают успехи на своих направлениях.