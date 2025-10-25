На тепловые сети Черкесска и города Усть-Джегута потратят почти 1 млрд рублей

Карачаево-Черкесской республике одобрили заявки КИК на строительство сетей теплоснабжения в Черкесске и модернизацию системы теплоснабжения в городе Усть-Джегуте. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Общая сумма заявок на проведение указанных работ в двух городах превышает 986 млн руб., сказано в сообщении.

Также одобрена заявка КИК на создание объектов инженерного обеспечения для нового аэропортового комплекса «Архыз». Размер заявки составляет 4,27 млрд руб.

Мария Иванова