Мошенники оформляют микрозаймы с помощью кодов с маркетплейсов

Мошенники под предлогом трудоустройства на маркетплейсах похищают личные данные и коды авторизации. После они оформляют на жертву микрозаймы, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

Злоумышленники, располагая персональными данными, убеждают пользователя назвать им код из СМС-сообщения. В министерстве назвали это одной из наиболее распространенных схем мошенничества.

Правоохранительные органы регулярно предупреждают о новых схемах мошенничества. В частности, МВД предупреждало, что преступники чаще всего маскируют сайты под маркетплейсы. Также мошенники рассылают письма с фишинговыми ссылками на «призы».

О борьбе с кибермошенничеством в России — в материале «Ъ» «Власти наносят пакетный удар».