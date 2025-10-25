Дмитриев: решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов

Урегулирование российско-украинского конфликта состоит «всего из нескольких элементов», сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Один из них — гарантии безопасности для Украины, пояснил господин Дмитриев. «Россия заявила: "Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины"»,— добавил он в интервью Fox News.

«Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта»,— продолжил спецпредставитель. Третьим элементом он назвал «вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России».

По словам Кирилла Дмитриева, понимание того, как решить перечисленные вопросы дипломатическим путем, позволит завершить боевые действия в «достаточно короткие» сроки. Ранее в интервью CNN господин Дмитриев предположил, что Россия и Украина «близки к дипломатической договоренности» о мире.