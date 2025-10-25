Дмитриев: поиск компромиссов по Украине идет в нормальном темпе

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сказал, что Россия и Украина находятся в поиске компромиссов для урегулирования конфликта. По его словам, в США из-за недопонимания могут считать темпы этого процесса недостаточными.

«Стороны в поиске компромиссов, которые удовлетворят всех. Я понимаю, некоторое разочарование, но это из-за недопонимания того, что происходит»,— сообщил господин Дмитриев в интервью CNN. Он добавил, что Москва хочет завершить боевые действия дипломатическим путем.

Ранее Кирилл Дмитриев также дал интервью американской журналистке Ларе Логан. По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, с которым он должен встретиться 25 октября, заинтересован в том, чтобы понять позицию России. Он также говорил, что Украина движется в сторону «более реалистичной позиции» относительно урегулирования конфликта.