Дмитриев: у Уиткоффа есть желание понять позицию России

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заинтересован в том, чтобы понять позицию России, сказал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он добавил, что Москва способна вести конструктивный диалог с Вашингтоном.

Ранее господин Дмитриев прилетел в США, чтобы продолжить российско-американский диалог. «У Стивена Уиткоффа есть сильное желание понять позицию России, по-настоящему разобраться в ее логике, потому что только через понимание логики можно или ей следовать, или ее модифицировать и предлагать что-то»,— сказал спецпосланник президента России в интервью журналистке Ларе Логан (запись разговора опубликована в соцсети X).

Как добавил Кирилл Дмитриев, Россия и США уже «добились определенного прогресса» в урегулировании конфликта на Украине. Он также сказал, что Украина «движется в сторону более реалистичной позиции».

22 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным не состоится в ближайшее время. 24 октября Кирилл Дмитриев по приглашению американской стороны прилетел в США. По информации Axios, 25 октября он встретится со Стивом Уиткоффом.