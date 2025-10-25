Депутаты увеличили верхний предел внутреннего госдолга ЯНАО до 53 млрд рублей

Верхний предел государственного внутреннего долга Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на начало января 2026 года увеличится с 35,4 до 53,4 млрд руб., в 2027 году — с 75,3 до 93,3 млрд руб., в 2028 году — со 117,8 до 135,8 млрд руб. Соответствующие поправки в закон об окружном бюджете на 2025 год поддержал 21 депутат заксобрания региона, один — воздержался.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе обсуждения инициативы депутат Елена Кукушкина (КПРФ) заявила, что не будет поддерживать законопроект. Коммунист подчеркнула, что предел в 35,4 млрд руб. является «огромной суммой заимствований». «Надо будет платить проценты, где мы их будем брать? В 2026 году у нас появляются новые возможности получения прибыли, у части нефтегазовых компаний заканчивается льготный период, на который они получали льготы. Думаю, что эта сумма может быть уменьшена»,— призвала она.

Председатель комитета заксобрания по экономической политике Виктор Казарин («Единая Россия») заверил, что у окружного парламента «есть положительный опыт, когда округ привлекал и выпускал облигационные займы». «Это то, что нам помогло двигаться и развиваться. Именно для этих целей и предусмотрены эти мероприятия»,— сказал он.

Ранее, в ноябре, ямальские депутаты приняли бюджет на 2025 год с параметрами 342,6 млрд руб. по доходам и 384,9 млрд руб. по расходам. Дефицит планируется в объеме 42,3 млрд руб. Власти Ямала намерены потратить на здравоохранение 74 млрд руб., на образование — 60 млрд руб., на строительный комплекс и жилищную сферу — 48 млрд руб., на социальную защиту населения — 46 млрд руб., на развитие транспорта — 43 млрд руб. (расходы на дорожную отрасль — 35 млрд руб., субсидирование транспорта — 8 млрд руб.), на энергетику и жилищный комплекс — 34 млрд руб., на культуру — 15 млрд руб., на спорт — 11 млрд руб.

В четверг, 23 октября, и.о. руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по ЯНАО Руслан Посунько заявил, что в регионе за январь-сентябрь собрали на 1,8% меньше налогов, чем за аналогичный период 2024 года. Он пояснил, что объем поступлений снизился в связи с сокращением налоговой базы предприятий нефтегазовой отрасли Ямала.

Василий Алексеев