Сбор налогов в ЯНАО снизился на 78 млрд рублей за девять месяцев 2025 года

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) пополнило консолидированный бюджет России в январе-сентябре на 2,3 трлн руб., что на 1,8% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, рассказал и.о. главы ведомства Руслан Посунько на заседании регионального заксобрания. По его словам, в федеральный бюджет поступило 1,94 трлн руб. (98% к 2024 году), в консолидированный бюджет — 240 млрд руб. (93% к 2024 году), во внебюджетные фонды — более 129 млрд руб. (около 110% к 2024 году). «Доходы консолидированного бюджета ЯНАО за девять месяцев составили свыше 240 млрд руб, что на 7% ниже поступлений аналогичного периода 2024 года, или в абсолютном выражении на 17,4 млрд руб.»,— добавил господин Посунько.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам и.о. руководителя управления, основные поступления приходятся на налог на прибыль организаций — 64,4 млрд руб. (меньше показателя 2024 года на 25 млрд руб.), на имущество организаций — 86,6 млрд руб. (меньше на 416 млн руб.) и на доходы физических лиц — 76,3 млрд руб. (больше на 5 млрд руб.). «Причина увеличения поступления НДФЛ традиционная, рост заработной платы в округе»,— пояснил он.

Руслан Посунько подчеркнул, что поступления снизились в связи с сокращением налоговой базы предприятий нефтегазовой отрасли. «Результаты деятельности нефтегазовых компаний сильно зависят от переоценки обязательств в иностранной валюте, что обусловлено колебаниями обменных курсов. У нас средневзвешенный курс доллара текущего периода к прошлому почти на 5 руб. отличается, средневзвешенная стоимость барреля нефти в прошлом году на аналогичный период составляла 64 доллара, на текущий период она 59 долларов»,— сказал и.о. руководителя управления.

Господин Посунько добавил, что меньший объем поступлений налога на имущество организаций обусловлен снижением налоговой базы ПАО «Газпром». «В том числе за счет снятия с учета более 100 крупных объектов недвижимости и уменьшения остаточной стоимости налогооблагаемого имущества путем применения амортизационных отчислений. Темпы ввода объектов не превышают темпы снижения балансовой стоимости уже стоящих на балансе объектов»,— добавил он.

Василий Алексеев