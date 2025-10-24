Дмитриев допустил проведение нового обмена заключенными между Россией и США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил, что Москва и Вашингтон проведут еще один обмен заключенными.

«И есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам. Думаю, что есть некоторые дискуссии»,— сказал господин Дмитриев американской журналистке Ларе Логан (запись интервью опубликована в соцсети X).

В 2025 году Россия и США провели два обмена заключенными: 11 февраля и 10 апреля. В Россию вернулись обвиняемый в незаконных операциях с радиоэлектроникой Артур Петров, а также проходивший по делу об отмывании денег Александр Винник. В США были возвращены имеющая американское и российское гражданство Ксения Карелина, осужденная по делу о финансировании ВСУ, а также отбывающий срок за контрабанду наркотиков Марк Фогель.

Кирилл Дмитриев прилетел в США по приглашению американской стороны. По его словам, цель визита — продолжение российско-американского диалога. Издание Axios писало, что 25 октября пройдет встреча господина Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

