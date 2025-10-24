Axios: глава РФПИ Дмитриев 25 октября встретится с Уиткоффом в США

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 25 октября проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, пишет Axios. Встреча сторон пройдет в рамках визита господина Дмитриева в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее источники CNN и «РИА Новости» сообщали о прибытии спецпосланника президента РФ в Штаты с официальным визитом. По словам собеседников телеканала, господин Дмитриев встретится с представителями американской администрации для «обсуждения отношений между США и Россией».