Минприроды Кубани опровергло информацию о массовом отстреле енотов

Информация о том, что в Краснодарском крае происходит массовый отстрел енотов, не соответствует действительности. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов региона.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что власти Кубани начнут массовый отстрел енотов в связи с увеличением их популяции. В публикации утверждалось, что рост численности животных «сверх нормы» нарушает баланс экосистемы.

В пресс-службе отметили, что в Краснодарском крае енот-полоскун относится к охотничьим ресурсам. Добыча животного разрешена в неограниченных количествах.

В ведомстве добавили, что численность енотов в регионе — семь тыс. особей. При этом динамика популяции стабильна. Самые большие скопления енотов зафиксированы в Усть-Лабинском и Туапсинском районах. Средняя численность — в Геленджике, Новороссийске, а также в Северском и Крымском районах.

Дмитрий Холодный