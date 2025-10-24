Альбом Курехина «Давкот» сыграют на презентации рояля Steinway & Sons в Петербурге

Концерт-презентация концертного рояля Steinway & Sons D-274 пройдет в Центре Сергея Курехина 13 ноября. В этот день на флагманском музыкальном инструменте, который способен заполнить концертный зал звуком на 2-3 тыс. зрителей, пианист и основатель творческого объединения mader nort Ярослав Коваленко сыграет альбом «Давкот» господина Курехина.

Уникальность инструмента для Центра Курехина в системе фирменной регулировки стандартной демферной системы, доведенной до определенного акустического стандарта. Система Harmonic Damper Setting позволяет тонко настроить регулировку взаимодействия демпферов со струнами так, чтобы убрать лишние призвуки и «грязные» обертоны.

Перед господином Коваленко стоит сложнейшая задача — повторить живую импровизацию Сергея Курехина, записанную в мае 1991 года в Центре Искусств Давкот британского города Стоктон. В масштабном постмодернистком полотне гения смешались жанры танго, вальма, марша и буги-вуги.

Андрей Маркелов