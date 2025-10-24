Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минэкономразвития признало центры госуслуг Петербурга лучшей крупной сетью МФЦ

По итогам конкурса Министерства экономического развития РФ «Лучший МФЦ России» за 2024 год Санкт-Петербург одержал победу в номинации «Лучшая крупная сеть МФЦ». Об этом сообщили в Смольном.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Стратегию развития петербургских центров госуслуг до 2027 года признали «Лучшим проектом». Она основана на математическом моделировании с использованием искусственного интеллекта, которое позволяет определить оптимальные места размещения МФЦ.

«Алгоритмы учитывают рост населения, наличие объектов медицины, образования, культуры, транспортную доступность, планы ввода в эксплуатацию жилых кварталов, а также пожелания жителей к услугам и сервисам»,— рассказали в городской администрации.

Сейчас в Петербурге работают 70 центров «Мои документы», которые ежедневно принимают более 4 тыс. человек. За все время своего существования, с 2009 года, МФЦ Северной столицы обработали 145 млн обращений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы смогут получать в МФЦ услуги по биометрии без паспорта.

Артемий Чулков

