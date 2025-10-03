Петербуржцы смогут получать услуги по биометрии без паспорта в МФЦ

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил, что жители Петербурга смогут получать в МФЦ услуги по биометрии без паспорта, сообщает ТАСС. Запуск пилотного сервиса на базе Единой биометрической системы планируют на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На текущий момент сервис доступен более чем в 60 многофункциональных центрах в Ленинградской, Челябинской, Липецкой и Нижегородской областях. Для подтверждения личности биометрическими терминалами оснащены более 350 окон обслуживания.

Чтобы получить услугу без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка. В дальнейшем заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ.

