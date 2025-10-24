Дрозденко: Ленобласть удвоит объем производства товарной рыбы к 2030 году

Власти Ленинградской области планируют добиться увеличение объема производства товарной рыбы на местных предприятиях в два раза к 2030 году. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко в ходе VIII Международного рыбопромышленного форума в петербургском «Экспофоруме».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Несмотря на то, что Ленобласть уже занимает третье место среди регионов РФ по выращиванию товарной форели, власти приняли принципиальное решение о необходимости бюджетных инвестиций в это направление, отметил губернатор. По его словам, до 25% инвестиций в создание нового и расширение существующего производства товарной рыбы и сопутствующей продукции возвращаются в бюджет.

«У нас восемь видов поддержки и мы второй год субсидируем содержание маточного стада за счет прямых бюджетных инвестиций. Это позволило нам выращивать малек, икру и в том числе производить районированную рыбу, которая хорошо себя чувствует в наших условиях»,— сказал господин Дрозденко. Из успехов глава Ленобласти отметил представленный на агропромышленной высатвке «Золотая осень» сибас, который может жить в пресной воде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прирост валовой продукции в АПК Ленобласти за 2024 год составил почти 70 млрд рублей.

Артемий Чулков