Прирост валовой продукции в АПК Ленобласти за год составил почти 70 млрд рублей

За 2024 год Ленинградская область подтвердила статус лидера Агропромышленного комплекса (АПК) Северо-Западного федерального округа. В частности, по надоям на одну фуражную корову и по производству яиц, чая и кофе регион занял 1-е место по РФ. Такие данные озвучили 24 апреля на заседании областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По поголовью птиц Ленобласть оказалась на 2-м месте в стране, а по выращиванию радужной форели — на 3-м. За год в 47-м регионе добыли почти 30 тыс. тонн рыбы (прирост — 311%).

Рост валовой продукции в АПК Ленинградской области в денежном эквиваленте составил 69,9 млрд рублей относительно показателей предыдущего года и достиг 481,5 млрд руб. От общей денежной массы пищевая промышленность выросла на 44,8 млрд руб. — до 310,9 млрд руб., сельское хозяйство — на 24,7 млрд руб. (до 155,2 млрд руб.), рыбохозяйственный комплекс — на 0,4 млрд руб. (до 15,4 млрд рублей).

«Рыбаки Ленинградской области прочно занимают первое место по вылову корюшки — в прошлом году было выловлено 1357 тонн. Общий объем товарного рыболовства составил 11,1 тыс. тонн рыбы. В этом году есть все возможности увеличить объем производства»,— сообщил зампред правительства Ленобласти Олег Малащенко.

Динамика валовой продукции в АПК по региону за шесть лет составляет 242,5 млрд руб. Ежегодно увеличение варьировалось от 35 до 53 млрд рублей.

Как отметили в администрации Ленинградской области, в 2025 году внимание будет направлено на автоматизацию и наращивание производства, а также развитие местных птицефабрик: в планах — расширение площадок птицефабрик «Роскар» и «Войсковицы».

Валерия Мальцева