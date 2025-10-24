Минюст признал иноагентом востоковеда Руслана Сулейманова

Минюст внес в реестр иностранных агентов востоковеда Руслана Сулейманова, журналистку Ирину Новик (Кузьмичеву), блогеров Дмитрия Чернышевского («Савромат») и Нино Росебашвили, а также проекты «Сердитая Чувашия» и «Усть-Кут24».

Согласно сообщению на сайте ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

По состоянию на 24 октября в реестре числятся 1099 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Руслан Сулейманов (иноагент) — эксперт по Ближнему Востоку. Окончил факультет мировой политики МГУ. С 2017 по 2022 годы работал в ТАСС, в том числе старшим корреспондентом в Каире. После начала боевых действий на Украине он уехал из России и сейчас проживает в Баку. Дает комментарии по теме Ближнего Востока крупным мировым изданиям, в том числе The Washington Post и CNN, а также ведет свой блог в Telegram.

Полина Мотызлевская