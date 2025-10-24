Движение транспорта ограничат в Петербурге из-за съемок «Войны и мира»

В Санкт-Петербурге 4 и 5 ноября ограничат движение транспортных средств сразу на нескольких улицах. В городе будут снимать фильм по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир», следует из распоряжения на сайте Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Остановка транспортных средств с 00:00 до 18:00 4 ноября будет запрещена на участке Миллионной улицы от дома № 32 до набережной Зимней канавки, на нечетной стороне набережной реки Мойки у дома № 31, а также на участке проезда от Певческого моста до Дворцовой площади. С 00:00 до 23:59 4 ноября будет действовать запрет на участке Соляного переулка от Гангутской улицы до улицы Пестеля.

На следующий день, 5 ноября, также будет действовать запрет на остановку транспортных средств с 00:00 до 6:00 на четной стороне Большой Морской улицы от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади, на нечетной стороне Большой Морской улицы от Почтамтского переулка до дома № 45. С 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка автомобилей на нечетной стороне Большой Морской улицы от дома № 45 до Исаакиевской площади.

Движение транспортных средств 4 ноября будет прекращено на участке Соляного переулка от Гангутской улицы до улицы Пестеля с 00:00 до 23:59; на Миллионной улице от дома № 32 до набережной Зимней Канавки — с 7:00 до 14:00; на набережной Зимней канавки, на нечетной стороне набережной реки Мойки от Мошкова переулка до Певческого моста — с 7:00 до 16:00; на участке проезда от Певческого моста до Дворцовой площади — 7:00 до 20:00, на четной стороне набережной реки Мойки от Волынского переулка до Певческого моста — с 9:00 до 14:00. В среду, 5 ноября, движение будет прекращено с 9:00 до 21:00 на участке Большой Морской улицы от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади.

Ранее в Петербурге уже вводили ограничения из-за съемок фильма Сарика Андреасяна «Война и мир». Они действовали 28 сентября.

Татьяна Титаева