Центр Петербурга перекроют из-за съемок фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна

С десяти утра 28 сентября из-за съемок фильма Сарика Андреасяна «Война и мир» полностью закроют движение по Замковой и части Кленовой улиц, там же запретят остановку транспорта, сообщает комитет по транспорту.

С девяти утра до девяти вечера 30 сентября на Большой Морской улице будут периодически ограничиваться движение — до десяти минут в час. Также введут поэтапные запреты на парковку. Премьера фильма господина Андреасяна состоится в февраля 2027 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях в двух районах с 20 сентября.

Андрей Маркелов