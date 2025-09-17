Знак «Город воинской славы» появился на въезде в Кронштадт

Въездной знак «Город воинской славы Кронштадт» установили в Санкт-Петербурге. Церемония открытия прошла 17 сентября, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Мероприятие состоялось при участии губернатора Петербурга Александра Беглова. Знак установили рядом с реконструированным участком Кронштадтского шоссе — на главном въезде в город-крепость со стороны КАД.

Он оформлен в виде носовой части боевого корабля, облицован натуральным гранитом и хромированным металлом. Название города стилизовано под старославянский шрифт.

«В год 80-летия Великой Победы мы открываем въездной знак — визитную карточку города. Кронштадт – город воинской славы России, символ ее морского величия. Новый памятник отражает историю и предназначение города, его подвиг»,— подчеркнул господин Беглов.

Глава города напомнил, что Кронштадт во время блокады стал огневым щитом Ленинграда. Звание «Город воинской славы» присудили ему в 2009 году.

Татьяна Титаева