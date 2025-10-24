Прокуратура КЧР проводит проверку ДТП с участием пассажирского автобуса

Прокуратура Черкесска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Карачаево-Черкессии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось накануне днем, 24 октября, на улице Октябрьской. Обстоятельства аварии выясняются, правоохранители оценят соблюдение правил перевозки пассажиров и безопасности движения. Надзорное ведомство контролирует ход расследования, которое проводит отдел полиции.

Константин Соловьев