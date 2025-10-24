Политику-иноагенту Шлосбергу запросили более 400 часов обязательных работ

Прокуратура попросила назначить признанному иноагентом председателю псковского «Яблока» Льву Шлосбергу 440 часов обязательных работ по делу о неуказании соответствующего статуса в своих постах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщили в региональном отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Такое наказание для зампреда затребовала гособвинитель в ходе прений 24 октября. Отмечается, что сторона защиты просила суд отложить заседание, чтобы изучить новую информацию, озвученную гособвинителем, а также в связи с тем, что один из адвокатов политика-иноагента участвует в другом судебном процессе. Однако судья Елена Смирнова отказалась перенести слушание на другую дату.

Дело по статье 330.1 УК РФ было возбуждено прошлой осенью. Впоследствии господину Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) вменили также статью о повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). В реестре иностранных агентов псковский «яблочник» находится с 16 июля 2023 года.

Ранее Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) дважды за неделю изменили меру пресечения. 10 октября прокуратура добилась замены запрета определенных действий на домашний арест.

Подробнее об уголовных делах в отношении «яблочника» — в материале «Ъ» «Политика выдали “Одноклассники”»

Андрей Кучеров