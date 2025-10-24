Bloomberg: Рубио подтолкнул Трампа к санкциям против России

Президент США Дональд Трамп принял решение о введении новых санкций против России после оценки своего госсекретаря Марко Рубио в отношении Москвы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В течение нескольких месяцев господин Трамп сопротивлялся призывам ужесточить санкции, надеясь лично договориться с президентом России Владимиром Путиным и завершить конфликт на Украине. Однако мнение господина Рубио, что Россия не изменила своей позиции и не готова к компромиссам, стало ключевым фактором в изменении позиции американского лидера, пишет агентство.

По данным Bloomberg, господин Рубио расширил свое влияние в Белом доме, совмещая должности госсекретаря и временного советника президента по национальной безопасности. Его более жесткая линия резко контрастирует с более мягкой стратегией спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Последний поддерживал переговоры с российской стороной и добивался соблюдения перемирия, в том числе на Ближнем Востоке. Несмотря на активную работу господина Уиткоффа, источники агентства утверждают, что именно Марко Рубио взял курирование работы над новой встречей с Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться в ближайшие недели на российско-американском саммите в Будапеште. 22 октября американский президент заявил, что встреча переносится, так как на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». В этот же день США ввели санкции против России, в том числе против нефтекомпаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

