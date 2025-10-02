Гимнастка из Воронежа Мельникова стала абсолютной чемпионкой России

Воронежская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова заняла первое место в финале личного многоборья на чемпионате страны в Сириусе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Мельникова является почетным гражданином Воронежа

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Ангелина Мельникова является почетным гражданином Воронежа

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Итоговая оценка выступления Ангелины Мельниковой составила 55,665 балла. В частности, за опорный прыжок спортсменка получила 14,033 балла, за упражнения на разновысоких брусьях — 14,366 балла. Выступление на бревне, учитывая падение гимнастки, судьи оценили в 13,366 балла. В вольных упражнениях она набрала 13,9 балла.

Спортсменка рассказала «Ъ-Черноземье», что рада победе на соревнованиях и ставила для себя задачу «войти в двойку», чтобы отобраться на чемпионат мира. По словам госпожи Мельниковой, с бревном на этом чемпионате у нее «не клеится». В финал по этому снаряду она не прошла.

Гимнастка продолжит выступление на чемпионате России в финалах по опорному прыжку, разновысоким брусьям и вольным упражнениям. Соревнования пройдут 3 и 4 октября.

В середине сентября Ангелина Мельникова завоевала золотую и серебряную медали на международном турнире FIG World Challenge Cup в Париже.

Кабира Гасанова