В КБР продавца контрафактного алкоголя задержали два раза за месяц

В Кабардино-Балкарии 56-летний житель села Исламей стал фигурантом двух уголовных дел за незаконную торговлю алкоголем — в октябре его задержали повторно, несмотря на возбужденное в сентябре дело и подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

В первый раз мужчину задержали в сентябре 2024 года. Правоохранители обнаружили у него дома более 850 полулитровых бутылок с этикетками известных марок водки без специальной маркировки, 205 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковой таре и оборудование для производства нелегального спиртного. Полиция возбудила уголовное дело и взяла с подозреваемого подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Тем не менее в начале октября на окраине села Исламей полицейские остановили его автомобиль Lada Niva, в салоне которого нашли свыше 440 бутылок объемом 0,5 и 0,75 литра с этикетками известных брендов.

Экспертиза показала, что изъятый алкоголь не соответствует требованиям ГОСТа, а его крепость не превышает 33°. Стоимость конфискованной продукции составила более 400 тыс. руб.

Следственный отдел МО МВД России «Баксанский» возбудил второе уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Константин Соловьев