Две тысячи человек эвакуировали из петербургских школ и ТРК из-за звонка о бомбе

Утром 24 октября неизвестные позвонили на телефоны экстренных служб, сообщив о заложенных бомбах в четырех образовательных учреждениях и одном торговом центре, сообщает 78.ru.

Из трех зданий на улицу вывели 2049 человек. Администрации двух других объектов приняли решение не проводить эвакуацию. В ходе проверки школ и ТРК специалисты взрывчатых веществ не нашли.

Все материалы дела передали в следственное управление УМВД РФ по Петербургу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Андрей Маркелов