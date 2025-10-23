Более десяти человек эвакуировали из-за возгорания в доме на Съезжинской улице

Массовая эвакуация потребовалась в результате квартирного пожара на Петроградской стороне. Возгорание произошло 23 октября в 03:03 на Съезжинской улице, 24, сообщили в региональном управлении МЧС.

Было установлено, что в четырехкомнатной квартире происходило горение на площади пять кв. м. Пожар удалось ликвидировать в 03:24 силами 15 спасателей и трех единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали, однако из-за угрозы распространения огня из опасной зоны пришлось эвакуировать 11 человек, отметили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Калининского района Петербурга попал в больницу в результате пожара на улице Карпинского.

Андрей Цедрик